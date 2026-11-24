W Wielkiej Brytanii latem 2026 roku z upałami powiązano 5258 zgonów. To najwyższy wynik od początku corocznego monitorowania śmiertelności związanej z upałami w 2016 roku.

Jak informuje Cyprus Mail, dane opublikowała brytyjska Agencja Bezpieczeństwa Zdrowotnego. Dla porównania, przez całe również upalne lato 2022 roku z upałami powiązano 2985 zgonów.

Siedem okresów upałów

Według danych agencji, w ciągu lata w Wielkiej Brytanii wystąpiło siedem okresów upałów, które łącznie trwały 41 dni. To największa liczba takich epizodów od początku corocznego monitorowania.

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Najwięcej zgonów powiązano z okresem od 21 do 28 czerwca — szacunkowo 2401. Łącznie podczas epizodów upałów w maju i czerwcu, według szacunków, doszło do ponad 3 tysięcy zgonów związanych z wysoką temperaturą.

Ryzyko dla zdrowia

Silny upał może prowadzić do udaru cieplnego i odwodnienia, a także zaostrzać choroby sercowo-naczyniowe i układu oddechowego. Ross Thompson, główny specjalista agencji ds. zdrowia środowiskowego, oświadczył, że ważne jest, aby ludzie byli przygotowani nie tylko podczas fal upałów, lecz także w dłuższej perspektywie.

Naukowcy z Imperial College London i London School of Hygiene & Tropical Medicine również oszacowali, że latem na obszarach miejskich 30 krajów europejskich doszło do ponad 50 tysięcy zgonów związanych z upałami. Według ich danych jest to najwyższy wynik od 2000 roku.

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