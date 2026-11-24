В Великобритании летом 2026 года с жарой связали 5258 смертей. Это самый высокий показатель с начала ежегодного мониторинга смертности, связанной с жарой, в 2016 году.

Как сообщает Cyprus Mail, данные обнародовало Агентство по безопасности здравоохранения Великобритании. Для сравнения, за все также жаркое лето 2022 года с жарой связали 2985 смертей.

Семь периодов жары

По данным агентства, в течение лета в Британии было семь периодов жары, которые в общей сложности длились 41 день. Это наибольшее количество таких эпизодов с начала ежегодного мониторинга.

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Больше всего смертей связали с периодом с 21 по 28 июня — ориентировочно 2401. В целом во время эпизодов жары в мае и июне, по оценкам, произошло более 3 тысяч смертей, связанных с высокой температурой.

Риски для здоровья

Сильная жара может приводить к тепловому удару и обезвоживанию, а также обострять сердечно-сосудистые и респираторные заболевания. Ведущий специалист агентства по вопросам экологического здоровья Росс Томпсон заявил, что людям важно быть готовыми не только во время волн жары, но и в долгосрочной перспективе.

Исследователи Имперского колледжа Лондона и Лондонской школы гигиены и тропической медицины также оценили, что летом в городских районах 30 европейских стран произошло более 50 тысяч смертей, связанных с жарой. По их данным, это самый высокий показатель с 2000 года.

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