Na wybrzeżu Kalifornii, po falach o wysokości 15–18 metrów, spodziewane są nowe sztormy na Pacyfiku, które mogą przynieść fale do 6 metrów. Amerykańska Narodowa Służba Pogodowa wydała ostrzeżenia dla rozległych odcinków kalifornijskiego wybrzeża z powodu niebezpiecznego przyboju i ryzyka podtopień przybrzeżnych, informuje The Guardian.

Ostrzeżenia dla wybrzeża

Najwyższe fale odnotowano w pobliżu popularnego miejsca do surfowania Mavericks w hrabstwie San Mateo, na południe od San Francisco. Meteorolodzy ostrzegli, że niestabilne i nieprzewidywalne fale mogą szybko stanowić zagrożenie dla osób przebywających w pobliżu wody.

W weekend obowiązywały ostrzeżenia przed wysokimi falami i podtopieniami obszarów przybrzeżnych. W hrabstwie Santa Cruz około 270 domów objęto ostrzeżeniem o możliwej ewakuacji.

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Deszcze, wiatr i nowe sztormy

System niskiego ciśnienia, który w niedzielę przyniósł deszcze w rejonie Zatoki San Francisco, miał przekształcić się w wysokie fale w nocy z niedzieli na poniedziałek. Dla części hrabstwa Santa Cruz do poniedziałkowego popołudnia obowiązywały również ostrzeżenia przed tornadami.

W połowie tygodnia potężny sztorm nad Oceanem Spokojnym ma według prognoz przynieść w rejon Zatoki od 3,8 do 15,2 centymetra opadów oraz porywy wiatru do 80 km/h. Meteorolog Narodowej Służby Pogodowej Brian Garcia wezwał do przygotowania się na aktywne najbliższe tygodnie.

Według służby dwa sztormy na Pacyfiku w tym tygodniu wpłyną nie tylko na kalifornijskie wybrzeże, lecz także na znaczne obszary wschodnich Stanów Zjednoczonych, gdzie spodziewane są silny wiatr, deszcze i obfite opady śniegu w górach Sierra Nevada.

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