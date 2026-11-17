На побережье Калифорнии после волн высотой 15–18 метров ожидаются новые тихоокеанские штормы, которые могут принести волны до 6 метров. Национальная метеорологическая служба США выпустила предупреждения для протяженных участков калифорнийского побережья из-за опасного прибоя и риска прибрежных подтоплений, сообщает The Guardian.

Предупреждения для побережья

Самые высокие волны зафиксировали возле популярного места для серфинга Маверикс в округе Сан-Матео, к югу от Сан-Франциско. Метеорологи предупредили, что нестабильные и непредсказуемые волны могут быстро представлять опасность для людей, находящихся возле воды.

В течение выходных действовали предупреждения о высоких волнах и подтоплениях прибрежных районов. В округе Санта-Крус около 270 домов находились под предупреждением о возможной эвакуации.

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Дожди, ветер и новые штормы

Система низкого давления, принесшая дожди в район залива Сан-Франциско в воскресенье, должна была смениться большими волнами в ночь на понедельник. Для части округа Санта-Крус до понедельника после полудня также действовали предупреждения о торнадо.

В середине недели мощный шторм над Тихим океаном, согласно прогнозу, принесет в район залива от 3,8 до 15,2 сантиметра осадков и порывы ветра до 80 км/ч. Метеоролог Национальной метеорологической службы Брайан Гарсия призвал готовиться к активным ближайшим неделям.

По данным службы, два тихоокеанских шторма на этой неделе повлияют не только на побережье Калифорнии, но и на значительные территории востока США, где ожидаются сильный ветер, дожди и обильный снег в горах Сьерра-Невада.

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