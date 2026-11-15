W izraelskim mieście Holon policja zatrzymała cztery osoby podejrzane o napad na 19-letniego żołnierza Sił Obronnych Izraela, któremu zaginął służbowy karabin M16. Informuje o tym Jerusalem Post.

Napad w mieszkaniu

Według policji w piątek funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie o napadzie w mieszkaniu przy ulicy Henrietty Szold w Holonie. Żołnierz szedł do mieszkania znajomego i miał przy sobie swoją osobistą broń służbową.

Jak twierdzi policja, osoby przebywające w mieszkaniu, grożąc mu nożem, zabrały mu karabin. W chwili publikacji broni nie odnaleziono.

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Areszt

Po zgłoszeniu policjanci przybyli na miejsce i rozpoczęli śledztwo oraz poszukiwania karabinu. Zatrzymano czterech podejrzanych w wieku od 19 do 45 lat. W sobotę wieczorem sąd przedłużył ich areszt do środy.

Jednocześnie żandarmeria wojskowa zatrzymała samego 19-letniego żołnierza. Jego areszt przedłużono do poniedziałku.

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