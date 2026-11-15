В Холоне задержали четверых по подозрению в ограблении военного — Jerusalem Post
В израильском городе Холон полиция задержала четырех человек по подозрению в ограблении 19-летнего военнослужащего Армии обороны Израиля, у которого пропала служебная винтовка M16. Об этом сообщает Jerusalem Post.
Ограбление в квартире
По данным полиции, в пятницу правоохранители получили сообщение об ограблении в квартире на улице Генриетты Сольд в Холоне. Военнослужащий направлялся в жилище знакомого и имел при себе личное служебное оружие.
Как утверждает полиция, находившиеся в квартире люди, угрожая ножом, отобрали у него винтовку. На момент публикации оружие не нашли.
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Содержание под стражей
После вызова полицейские прибыли на место и начали расследование и поиски винтовки. Задержаны четверо подозреваемых в возрасте от 19 до 45 лет. В субботу вечером суд продлил срок их содержания под стражей до среды.
В то же время военная полиция задержала самого 19-летнего военнослужащего. Срок его содержания под стражей продлили до понедельника.