В израильском городе Холон полиция задержала четырех человек по подозрению в ограблении 19-летнего военнослужащего Армии обороны Израиля, у которого пропала служебная винтовка M16. Об этом сообщает Jerusalem Post.

Ограбление в квартире

По данным полиции, в пятницу правоохранители получили сообщение об ограблении в квартире на улице Генриетты Сольд в Холоне. Военнослужащий направлялся в жилище знакомого и имел при себе личное служебное оружие.

Как утверждает полиция, находившиеся в квартире люди, угрожая ножом, отобрали у него винтовку. На момент публикации оружие не нашли.

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Содержание под стражей

После вызова полицейские прибыли на место и начали расследование и поиски винтовки. Задержаны четверо подозреваемых в возрасте от 19 до 45 лет. В субботу вечером суд продлил срок их содержания под стражей до среды.

В то же время военная полиция задержала самого 19-летнего военнослужащего. Срок его содержания под стражей продлили до понедельника.

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