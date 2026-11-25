Badanie z udziałem ponad 10 tysięcy osób wykazało specyficzne mutacje w bakteriach jelitowych, które powstają podczas starzenia się człowieka. Jak podaje Nature, autorzy przeanalizowali zmienność genetyczną bakterii w jelitach i szukali statystycznie istotnych związków z niemal 250 cechami ludzi.

Związki z cechami ludzi

Wśród cech uwzględnionych przez naukowców były wiek, wzrost i wydolność sercowo-naczyniowa. Mutacje genetyczne bakterii jelitowych mogą być również związane ze wskaźnikiem masy ciała. Jednocześnie społeczność gatunków bakterii w jelitach zwykle pozostaje względnie stabilna w czasie.

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Adaptacja do stresu oksydacyjnego

Badacze wyodrębnili jedną adaptację, która prawdopodobnie pomaga jednemu z najpowszechniejszych gatunków bakterii jelitowych przeciwstawiać się stresowi oksydacyjnemu. Taki stres uszkadza komórki i nasila się z wiekiem. Jednocześnie badanie wykazało niewiele mutacji bakterii jelitowych związanych z chorobami.

W ludzkich jelitach znajduje się około 40 bilionów komórek bakteryjnych — liczba porównywalna z liczbą komórek w całym organizmie człowieka.

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