Исследование с участием более 10 тысяч человек выявило специфические мутации в кишечных бактериях, возникающие в процессе старения человека. Как сообщает Nature, авторы проанализировали генетическую вариативность бактерий в кишечнике и искали статистически значимые связи почти с 250 характеристиками людей.

Связи с характеристиками людей

Среди характеристик, которые учитывали ученые, были возраст, рост и сердечно-сосудистая выносливость. Генетические мутации кишечных бактерий также могут быть связаны с индексом массы тела. В то же время сообщество видов бактерий в кишечнике обычно остается относительно стабильным с течением времени.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Адаптация к окислительному стрессу

Исследователи выделили одну адаптацию, которая, вероятно, помогает одному из наиболее распространенных видов кишечных бактерий противостоять окислительному стрессу. Такой стресс повреждает клетки и усиливается с возрастом. В то же время исследование выявило немного мутаций кишечных бактерий, связанных с заболеваниями.

В кишечнике человека содержится примерно 40 триллионов бактериальных клеток — это сопоставимо с количеством клеток во всем человеческом организме.

Читай нас в