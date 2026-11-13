W Niemczech budżet państwowej dopłaty do zakupu samochodów elektrycznych może wyczerpać się wcześniej, niż planował rząd federalny. Pisze o tym Der Spiegel, wiążąc tę sytuację z wysokim popytem na auta elektryczne.

Wysoki popyt i ograniczona podaż

Według publikacji napływ osób chcących kupić samochody elektryczne stwarza trudności nie tylko dla rządu federalnego, lecz także dla niektórych producentów samochodów. Der Spiegel opisuje tę sytuację jako połączenie znacznego popytu z ograniczoną podażą samochodów elektrycznych.

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Środki przewidziane na państwową dopłatę są ograniczone. Według oceny publikacji budżet programu może zostać wykorzystany szybciej, niż zakładano.

Pytania dla kupujących

W tym kontekście dla osób, które zamawiają samochód elektryczny obecnie, pozostaje otwarte pytanie, czy będą mogły otrzymać państwową dopłatę. Materiał Der Spiegel poświęcony jest temu, co powinni wziąć pod uwagę potencjalni nabywcy w warunkach możliwego szybkiego wyczerpania środków programu.

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