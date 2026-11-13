В Германии бюджет государственной премии на покупку электромобилей может исчерпаться раньше, чем планировало федеральное правительство. Об этом пишет Der Spiegel, связывая ситуацию с высоким спросом на электрокары.

Высокий спрос и ограниченное предложение

По данным издания, наплыв желающих приобрести электромобили создает трудности не только для федерального правительства, но и для некоторых автопроизводителей. Der Spiegel описывает ситуацию как сочетание значительного спроса с ограниченным предложением электромобилей.

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Средства, предусмотренные на государственную премию, ограничены. По оценке издания, бюджет программы может быть использован быстрее, чем предполагалось.

Вопросы для покупателей

На этом фоне для людей, которые заказывают электромобиль сейчас, остается открытым вопрос, смогут ли они получить государственную премию. Материал Der Spiegel посвящен тому, что следует учитывать потенциальным покупателям в условиях возможного быстрого исчерпания средств программы.

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