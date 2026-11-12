W Izraelu 51-letni mieszkaniec miasta Bnei Brak został oskarżony o wielokrotne stosowanie przemocy wobec żony. Według prokuratury podczas jednego z incydentów uderzył ją w twarz butelką wina, w wyniku czego kobiecie złamały się dwa zęby. Poinformował o tym Jerusalem Post.

Wersja oskarżenia

Zgodnie z aktem oskarżenia mężczyzna wrócił do domu z synagogi, kopnął rodzinnego psa, groził żonie śmiercią i uderzył ją butelką. Policja poinformowała, że śledztwo wskazuje, iż zdarzenie to mogło być częścią serii domniemanych napaści.

Prokuratorzy twierdzą również, że podczas różnych incydentów oskarżony policzkował żonę, rzucił w nią talerzem i ciągnął ją za włosy. Według aktu oskarżenia przy innej okazji użył noża kuchennego, aby naciskać na jej ręce. Podczas jednej z kłótni mężczyzna miał grozić, że połamie jej kości, i popchnąć ją.

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Zatrzymanie i wniosek prokuratury

1 listopada policja otrzymała za pośrednictwem numeru alarmowego 100 zgłoszenie o domniemanej przemocy wobec kobiety ze strony jej męża. Funkcjonariusze komisariatu Bnei Brak–Ramat Gan odnaleźli poszkodowaną, a następnie zatrzymali podejrzanego.

Mężczyzna został przesłuchany w policyjnej jednostce ds. przeciwdziałania przemocy domowej. Po zakończeniu śledztwa prokuratura policji okręgu Tel Awiw wniosła akt oskarżenia, zarzucając mu groźby, napaść na żonę oraz napaść powodującą u niej obrażenia ciała. Prokuratorzy zwrócili się również do sądu o pozostawienie go w areszcie do zakończenia postępowania.

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