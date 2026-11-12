В Израиле 51-летнему жителю города Бней-Брак предъявили обвинение в неоднократном насилии в отношении жены. По версии обвинения, во время одного из эпизодов он ударил ее по лицу бутылкой вина, из-за чего у женщины были сломаны два зуба. Об этом сообщает Jerusalem Post.

Версия обвинения

Согласно обвинительному акту, мужчина вернулся домой из синагоги, ударил ногой семейную собаку, угрожал убить жену и ударил ее бутылкой. Полиция сообщила, что расследование указывает: этот случай мог быть частью серии предполагаемых нападений.

Прокуроры также утверждают, что в разных эпизодах обвиняемый давал жене пощечины, бросал в нее тарелку и тянул ее за волосы. По данным обвинительного акта, в другом случае он использовал кухонный нож, чтобы давить на ее руки. Во время одной из ссор мужчина якобы угрожал переломать ей кости и толкнул ее.

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Задержание и ходатайство прокуратуры

1 ноября полиция получила через экстренную линию 100 сообщение о предполагаемом насилии над женщиной со стороны ее мужа. Сотрудники участка Бней-Брак—Рамат-Ган нашли потерпевшую и позднее задержали подозреваемого.

Мужчину допросили в полицейском подразделении по противодействию домашнему насилию. После завершения расследования прокуратура полиции округа Тель-Авив направила обвинительный акт по обвинениям в угрозах, нападении на жену и нападении, причинившем ей телесные повреждения. Прокуроры также попросили суд оставить его под стражей до завершения производства.

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