В Ізраїлі чоловіка обвинувачують у нападі на дружину пляшкою вина — Jerusalem Post

В Ізраїлі 51-річному жителю міста Бней-Брак висунули обвинувачення у неодноразовому насильстві щодо дружини. За версією обвинувачення, під час одного з епізодів він ударив її в обличчя пляшкою вина, через що в жінки були зламані два зуби. Про це повідомляє Jerusalem Post.

Версія обвинувачення

Згідно з обвинувальним актом, чоловік повернувся додому із синагоги, вдарив сімейного собаку ногою, погрожував убити дружину та вдарив її пляшкою. Поліція повідомила, що розслідування вказує: цей випадок міг бути частиною серії ймовірних нападів.

Прокурори також стверджують, що в різних епізодах обвинувачений давав дружині ляпаси, кидав у неї тарілку та тягнув її за волосся. За даними обвинувального акта, в іншому випадку він застосував кухонний ніж, щоб тиснути на її руки. Під час однієї зі сварок чоловік нібито погрожував переламати їй кістки та штовхнув її.

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Затримання і клопотання прокуратури

1 листопада поліція отримала через екстрену лінію 100 повідомлення про ймовірне насильство над жінкою з боку її чоловіка. Працівники відділку Бней-Брак—Рамат-Ган знайшли потерпілу та згодом затримали підозрюваного.

Чоловіка допитали у підрозділі поліції з протидії домашньому насильству. Після завершення розслідування прокуратура поліції округу Тель-Авів подала обвинувальний акт за обвинуваченнями у погрозах, нападі на дружину та нападі, що спричинив їй тілесні ушкодження. Прокурори також попросили суд залишити його під вартою до завершення провадження.

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