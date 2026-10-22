Wyciek amoniaku w fabryce lodu w Pakistanie zabił jedną osobę — Dawn
W Pakistanie jedna osoba zginęła, a trzy kolejne ucierpiały w wyniku wycieku amoniaku w fabryce produkującej lód w pobliżu Rahim Yar Khan. Do incydentu doszło w środę w pobliżu Sajjad Town przy drodze Shahi, około 35 kilometrów od miasta.
Wyciek amoniaku
Jak podaje Dawn, gaz ulatniał się w zakładzie, a cztery osoby zostały poszkodowane po wdychaniu amoniaku. Gazeta zaznaczyła, że zgłoszenie o wycieku nadeszło z obszaru w pobliżu Khanpuru.
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Pomoc dla poszkodowanych
Źródła Rescue 1122 poinformowały, że po otrzymaniu informacji o incydencie zespoły ratunkowe przybyły na miejsce i usunęły wyciek.
Wszystkie cztery poszkodowane osoby przewieziono do szpitala Tehsil Headquarters w Khanpurze. Jedna osoba później zmarła. W wiadomości nie ma danych o stanie pozostałych trzech osób.