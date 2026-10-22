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Утечка аммиака на фабрике льда в Пакистане унесла жизнь человека — Dawn

UA.NEWS 22 Октября 2026 07:56
Утечка аммиака на фабрике льда в Пакистане унесла жизнь человека — Dawn

В Пакистане один человек погиб, еще трое пострадали из-за утечки аммиака на фабрике по производству льда недалеко от Рахим-Яр-Хана. Инцидент произошел в среду возле Саджад-Тауна на дороге Шахи, примерно в 35 километрах от города.

Утечка аммиака

По данным Dawn, газ утекал на предприятии, а четыре человека пострадали после вдыхания аммиака. Издание отметило, что сообщение об утечке поступило из района неподалеку от Ханпура.

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Помощь пострадавшим

Источники Rescue 1122 сообщили, что после получения информации об инциденте спасательные команды прибыли на место и устранили утечку.

Всех четверых пострадавших доставили в больницу Tehsil Headquarters в Ханпуре. Один человек позднее умер. Данных о состоянии остальных троих в сообщении нет.

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