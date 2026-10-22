Витік аміаку на фабриці льоду в Пакистані забрав життя людини — Dawn

У Пакистані одна людина загинула, ще троє постраждали через витік аміаку на фабриці з виробництва льоду поблизу Рахім-Яр-Хана. Інцидент стався в середу біля Саджад-Тауна на дорозі Шахі, приблизно за 35 кілометрів від міста.

Витік аміаку

За даними Dawn, газ витікав на підприємстві, а четверо людей зазнали його впливу після вдихання аміаку. У виданні зазначили, що повідомлення про витік надійшло з району поблизу Ханпура.

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Допомога постраждалим

Джерела Rescue 1122 повідомили, що після отримання інформації про інцидент рятувальні команди прибули на місце та усунули витік.

Усіх чотирьох постраждалих доправили до лікарні Tehsil Headquarters у Ханпурі. Одна людина згодом померла. Даних про стан інших трьох осіб у повідомленні немає.

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