Витік аміаку на фабриці льоду в Пакистані забрав життя людини — Dawn
У Пакистані одна людина загинула, ще троє постраждали через витік аміаку на фабриці з виробництва льоду поблизу Рахім-Яр-Хана. Інцидент стався в середу біля Саджад-Тауна на дорозі Шахі, приблизно за 35 кілометрів від міста.
Витік аміаку
За даними Dawn, газ витікав на підприємстві, а четверо людей зазнали його впливу після вдихання аміаку. У виданні зазначили, що повідомлення про витік надійшло з району поблизу Ханпура.
Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.
Допомога постраждалим
Джерела Rescue 1122 повідомили, що після отримання інформації про інцидент рятувальні команди прибули на місце та усунули витік.
Усіх чотирьох постраждалих доправили до лікарні Tehsil Headquarters у Ханпурі. Одна людина згодом померла. Даних про стан інших трьох осіб у повідомленні немає.