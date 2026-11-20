W Nyonie w Szwajcarii w piątek przeprowadzono losowanie ćwierćfinałów i półfinałów Ligi Narodów UEFA. Według Channel NewsAsia, powołującego się na Reuters, ćwierćfinał 1 zestawił Hiszpanię z Francją, a ćwierćfinał 2 — Norwegię z Anglią. W ćwierćfinale 3 Niderlandy zagrają z Portugalią, a w ćwierćfinale 4 Belgia zmierzy się z Niemcami.

Pary półfinałowe

W półfinale A zagrają zwycięzcy ćwierćfinałów 3 i 1, czyli par Niderlandy — Portugalia oraz Hiszpania — Francja. W półfinale B zagrają zwycięzcy ćwierćfinałów 4 i 2: Belgia — Niemcy oraz Norwegia — Anglia.

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Terminarz meczów

Pierwsze mecze ćwierćfinałowe wyznaczono na 25–27 marca, a rewanże na 28–30 marca. Półfinały zaplanowano na 9–10 czerwca. Mecz o trzecie miejsce zaplanowano na 13 czerwca, tego samego dnia ma odbyć się finał.

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