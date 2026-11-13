Xbox zapowiedział Wolfenstein 3 — The Verge

Xbox oficjalnie zapowiedział Wolfenstein 3, kolejną główną grę z serii tworzoną przez studio MachineGames. Informuje o tym The Verge.

Zapowiedź Xbox i MachineGames

Dyrektorka generalna Xbox, Asha Sharma, opublikowała tytuł gry oraz zdjęcie scenariusza, zaznaczając, że firma nie może się doczekać, aby przekazać więcej informacji. MachineGames osobno poinformowało, że gra jest w produkcji, i udostępniło zdjęcie z sesji przechwytywania ruchu.

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Według IGN do swoich ról powrócą Brian Bloom, który gra głównego bohatera Williama Josepha „B.J.” Blazkowicza, oraz Debra Wilson, odtwórczyni roli Grace Walker. Oboje prawdopodobnie są widoczni na opublikowanym zdjęciu z sesji przechwytywania ruchu.

Poprzednie gry z serii

Poprzednia główna odsłona, Wolfenstein II: The New Colossus, ukazała się w 2017 roku. Kontynuowała historię Blazkowicza w alternatywnej wersji lat 60., w której nazistowskie Niemcy wygrały II wojnę światową. W 2019 roku ukazał się również kooperacyjny spin-off Wolfenstein: Youngblood, poświęcony bliźniaczym córkom Blazkowicza.

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