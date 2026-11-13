Xbox анонсувала Wolfenstein 3 — The Verge

Xbox офіційно анонсувала Wolfenstein 3 — наступну основну гру серії, яку розробляє студія MachineGames. Про це повідомляє The Verge.

Анонс від Xbox і MachineGames

Генеральна директорка Xbox Аша Шарма опублікувала назву гри та фотографію сценарію, зазначивши, що компанія очікує можливості розповісти більше. MachineGames окремо повідомила, що гра перебуває у виробництві, та поширила фото із сесії захоплення руху.

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За інформацією IGN, до своїх ролей повернуться Браян Блум, який грає головного героя Вільяма Джозефа «Бі-Джея» Бласковіча, та Дебра Вілсон — виконавиця ролі Грейс Вокер. Обоє, ймовірно, зображені на оприлюдненому фото із сесії захоплення руху.

Попередні ігри серії

Попередня основна частина, Wolfenstein II: The New Colossus, вийшла у 2017 році. Вона продовжила історію Бласковіча в альтернативних 1960-х роках, де нацистська Німеччина перемогла у Другій світовій війні. У 2019 році також вийшов кооперативний спіноф Wolfenstein: Youngblood, присвячений дочкам-близнючкам Бласковіча.

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