Xbox анонсировала Wolfenstein 3 — The Verge

Xbox официально анонсировала Wolfenstein 3 — следующую основную игру серии, которую разрабатывает студия MachineGames. Об этом сообщает The Verge.

Анонс от Xbox и MachineGames

Генеральный директор Xbox Аша Шарма опубликовала название игры и фотографию сценария, отметив, что компания с нетерпением ждёт возможности рассказать больше. MachineGames отдельно сообщила, что игра находится в производстве, и поделилась фотографией с сессии захвата движения.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

По информации IGN, к своим ролям вернутся Брайан Блум, играющий главного героя Уильяма Джозефа «Би-Джея» Бласковица, и Дебра Уилсон, исполнительница роли Грейс Уокер. Оба, вероятно, изображены на опубликованной фотографии с сессии захвата движения.

Предыдущие игры серии

Предыдущая основная часть, Wolfenstein II: The New Colossus, вышла в 2017 году. Она продолжила историю Бласковица в альтернативных 1960-х годах, где нацистская Германия победила во Второй мировой войне. В 2019 году также вышел кооперативный спин-офф Wolfenstein: Youngblood, посвящённый дочерям-близнецам Бласковица.

Читай нас в