Brytyjski Urząd ds. Konkurencji i Rynków oświadczył, że Amazon Web Services i Microsoft mogą zrobić więcej, aby usunąć bariery, które nadal utrudniają zmianę dostawcy usług chmurowych. Regulator uważa, że pokonanie takich przeszkód powinno poszerzyć wybór dla klientów w Wielkiej Brytanii. Poinformował o tym Channel NewsAsia, powołując się na Reuters.

Przechodzenie między platformami

Chodzi również o możliwość korzystania z kilku usług chmurowych. Według oceny urzędu AWS i Microsoft mogą dodatkowo pomóc w zapewnieniu klientom możliwości zmiany dostawcy lub korzystania z kilku usług chmurowych.

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Dalsze kroki regulatora

Urząd oświadczył, że nadal będzie rozważać możliwość wszczęcia pełnego dochodzenia w sprawie statusu strategicznego rynku w tym sektorze. Dotyczy to rynku usług chmurowych w Wielkiej Brytanii.

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