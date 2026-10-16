Британський регулятор заявив, що AWS і Microsoft можуть усунути бар’єри — Channel NewsAsia

Британське Управління з питань конкуренції та ринків заявило, що Amazon Web Services і Microsoft можуть зробити більше для усунення бар’єрів, які досі ускладнюють зміну постачальника хмарних послуг. Регулятор вважає, що подолання таких перешкод має розширити вибір для клієнтів у Великій Британії. Про це повідомляє Channel NewsAsia з посиланням на Reuters.

Перехід між платформами

Йдеться також про можливість користуватися кількома хмарними сервісами. За оцінкою відомства, AWS і Microsoft можуть додатково сприяти тому, щоб клієнти могли змінювати провайдера або використовувати кілька хмарних сервісів.

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Подальші кроки регулятора

Управління заявило, що й надалі розглядатиме можливість розпочати повне розслідування щодо статусу стратегічного ринку в цьому секторі. Це стосується ринку хмарних послуг у Великій Британії.

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