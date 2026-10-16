Британское Управление по конкуренции и рынкам заявило, что Amazon Web Services и Microsoft могут сделать больше для устранения барьеров, которые по-прежнему затрудняют смену поставщика облачных услуг. Регулятор считает, что преодоление таких препятствий должно расширить выбор для клиентов в Великобритании. Об этом сообщает Channel NewsAsia со ссылкой на Reuters.

Переход между платформами

Речь также идет о возможности пользоваться несколькими облачными сервисами. По оценке ведомства, AWS и Microsoft могут дополнительно способствовать тому, чтобы клиенты могли менять провайдера или использовать несколько облачных сервисов.

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Дальнейшие шаги регулятора

Управление заявило, что и далее будет рассматривать возможность начать полное расследование относительно статуса стратегического рынка в этом секторе. Это касается рынка облачных услуг в Великобритании.

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