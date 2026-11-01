W Arabii Saudyjskiej łączne przychody trzech publicznych operatorów telekomunikacyjnych — stc, Mobily i Zain Saudi Arabia — w pierwszych dziewięciu miesiącach 2026 roku przekroczyły 22,2 mld dolarów, czyli 83,42 mld riali saudyjskich. To o 3,67% więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, poinformował Asharq Al-Awsat.

Rok wcześniej spółki łącznie uzyskały 80,47 mld riali przychodów. Wzrostowi sprzyjał popyt na usługi dla klientów indywidualnych i korporacyjnych, usługi dla operatorów łączności, zmiana struktury przychodów oraz rozszerzenie działalności spółek zależnych.

stc utrzymała dominację na rynku

Największy operator, stc, uzyskał 60,1 mld riali przychodów, czyli około 72% łącznych przychodów trzech spółek. Jego przychody wzrosły o 3,75% rok do roku. Mobily zwiększyła przychody o 5,07%, do 15,19 mld riali, a Zain Saudi Arabia odnotowała wzrost o 0,57%, do 8,14 mld riali.

Na saudyjskim rynku akcji reprezentowane są cztery spółki telekomunikacyjne. stc, Mobily i Zain Saudi Arabia kończą rok finansowy w grudniu, podczas gdy Etihad Atheeb Telecommunication Co., znana jako GO, kończy go w marcu.

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Zysk spadł mimo wzrostu przychodów

Łączny zysk netto trzech operatorów za dziewięć miesięcy zmniejszył się o 2,07%, do 14,17 mld riali, czyli około 3,78 mld dolarów. Spadek był spowodowany obniżeniem zysku netto stc o 5,71%: z 11,58 mld do 10,92 mld riali.

Jednocześnie zysk netto Mobily wzrósł o 7,68%, do 2,71 mld riali, a Zain Saudi Arabia — o 45%, do 541 mln riali. Na wynik stc wpłynęły pozycje jednorazowe, niższe przychody finansowe i wyższe koszty finansowania. Spółka zaznaczyła, że bez uwzględnienia czynników jednorazowych jej zysk netto wzrósł o 2,6%, a zysk operacyjny — o 4,1%.

Eksperci ankietowani przez wydanie wskazali na wpływ kosztów finansowania, kosztów operacyjnych i pozycji jednorazowych na rozbieżność między wzrostem przychodów a dynamiką zysków. Zauważyli również, że znaczne inwestycje w sieci 5G, centra przetwarzania danych i infrastrukturę cyfrową mogą krótkoterminowo wywierać presję na rentowność.

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