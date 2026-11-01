在沙特阿拉伯，三家上市电信运营商——stc、Mobily和Zain Saudi Arabia——2026年前九个月的合计收入超过222亿美元，即834.2亿沙特里亚尔。Asharq Al-Awsat报道称，这比上年同期增长3.67%。

一年前，这些公司合计实现804.7亿里亚尔收入。面向个人和企业客户的服务、面向通信运营商的服务需求、收入结构变化以及子公司业务扩张推动了增长。

stc保持市场主导地位

最大运营商stc实现601亿里亚尔营收，约占三家公司合计收入的72%。其收入同比增长3.75%。Mobily的营收增长5.07%，至151.9亿里亚尔；Zain Saudi Arabia增长0.57%，至81.4亿里亚尔。

沙特股票市场共有四家电信公司。stc、Mobily和Zain Saudi Arabia的财年于12月结束，而Etihad Atheeb Telecommunication Co.（即GO）的财年于3月结束。

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收入增长但利润下降

三家运营商前九个月的合计净利润下降2.07%，至141.7亿里亚尔，约合37.8亿美元。下降是由于stc净利润下滑5.71%，从115.8亿里亚尔降至109.2亿里亚尔。

与此同时，Mobily的净利润增长7.68%，至27.1亿里亚尔；Zain Saudi Arabia的净利润增长45%，至5.41亿里亚尔。一次性项目、较低的财务收入和较高的融资成本影响了stc的业绩。该公司表示，若不计一次性因素，其净利润增长2.6%，营业利润增长4.1%。

接受该报采访的专家指出，融资成本、运营费用和一次性项目影响了收入增长与利润变动之间的差距。他们还指出，对5G网络、数据中心和数字基础设施的大规模投资可能会在短期内给盈利能力带来压力。

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