В Саудовской Аравии совокупный доход трёх публичных телеком-операторов — stc, Mobily и Zain Saudi Arabia — за первые девять месяцев 2026 года превысил $22,2 млрд, или 83,42 млрд саудовских риалов. Это на 3,67% больше, чем за аналогичный период предыдущего года, сообщает Asharq Al-Awsat.

Годом ранее компании вместе получили 80,47 млрд риалов дохода. Росту способствовали спрос на услуги для частных и корпоративных клиентов, услуги для операторов связи, изменение структуры доходов и расширение операций дочерних компаний.

stc сохранила доминирование на рынке

Крупнейший оператор stc получил 60,1 млрд риалов выручки, или около 72% совокупного дохода трёх компаний. Его доход вырос на 3,75% в годовом выражении. Mobily нарастила выручку на 5,07% — до 15,19 млрд риалов, а Zain Saudi Arabia показала рост на 0,57%, до 8,14 млрд риалов.

На саудовском фондовом рынке представлены четыре телеком-компании. stc, Mobily и Zain Saudi Arabia завершают финансовый год в декабре, тогда как Etihad Atheeb Telecommunication Co., известная как GO, — в марте.

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Прибыль снизилась, несмотря на рост выручки

Совокупная чистая прибыль трёх операторов за девять месяцев сократилась на 2,07% — до 14,17 млрд риалов, или около $3,78 млрд. Снижение было обусловлено падением чистой прибыли stc на 5,71%: с 11,58 млрд до 10,92 млрд риалов.

В то же время чистая прибыль Mobily выросла на 7,68%, до 2,71 млрд риалов, а Zain Saudi Arabia — на 45%, до 541 млн риалов. На результат stc повлияли разовые статьи, более низкие финансовые доходы и более высокие расходы на финансирование. Компания отметила, что без учёта разовых факторов её чистая прибыль выросла на 2,6%, а операционная прибыль — на 4,1%.

Эксперты, опрошенные изданием, указали на влияние расходов на финансирование, операционных расходов и разовых статей на разрыв между ростом доходов и динамикой прибыли. Они также отметили, что значительные инвестиции в сети 5G, центры обработки данных и цифровую инфраструктуру могут оказывать давление на прибыльность в краткосрочной перспективе.

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