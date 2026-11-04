В США Калифорния согласилась получить $1,42 млрд федерального финансирования на развитие широкополосного интернета, однако не согласилась отказаться от применения собственных правил сетевого нейтралитета и других телекоммуникационных норм. Об этом сообщает Ars Technica.

Средства предоставляются по программе Broadband Equity, Access, and Deployment (BEAD) с общим бюджетом $42 млрд. Калифорния планирует направить $1,42 млрд на развертывание широкополосного доступа в 270 571 локации, а в целом может получить до $1,86 млрд на инфраструктурные и другие проекты.

Условие федерального агентства

Национальная администрация телекоммуникаций и информации США (NTIA) требует от штатов не применять регулирование тарифов или правила сетевого нейтралитета к интернет-провайдерам, которые получат средства BEAD. Ограничение распространяется как на услуги, профинансированные программой, так и на другие услуги такого провайдера в пределах штата в течение срока действия субгранта или федерального интереса.

В правилах BEAD к нормам сетевого нейтралитета отнесены запреты блокировать контент, замедлять трафик, устанавливать лимиты данных или применять платную приоритизацию. По данным издания, провайдеры, которые получат финансирование, потенциально могут быть освобождены от таких требований на срок до 14 лет.

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Калифорния не исключает иска

Президент Комиссии по коммунальным услугам Калифорнии Джон Рейнольдс в письме администратору NTIA Ариэль Рот заявил, что комиссия не может быть связана условиями, которые являются неконституционными или не имеют законных оснований. Он также отметил, что комиссия не имеет полномочий препятствовать другим органам штата применять законы Калифорнии.

Калифорния считает федеральное условие нечетким и потенциально противоречащим законодательству, создавшему программу BEAD. Штат не будет заключать соглашения о субгрантах с провайдерами, пока не урегулирует разногласия с NTIA относительно толкования этого условия. Если агентство не изменит позицию, Калифорния может обратиться в суд, оспаривая конституционность этого требования.

Представитель NTIA заявил Ars Technica, что условия грантового соглашения составляют полный договор между агентством и комиссией, а письмо Калифорнии с ее оговорками не является частью соглашения. В то же время представитель губернатора Гэвина Ньюсома подчеркнул, что законы штата, в том числе защита сетевого нейтралитета, остаются в силе.

Закон Калифорнии о сетевом нейтралитете запрещает провайдерам блокировать или замедлять законный трафик, а также требовать плату с сайтов или онлайн-сервисов за доставку или приоритизацию их трафика. Отдельный закон штата запрещает мобильным операторам замедлять услуги для экстренных служб во время чрезвычайных ситуаций.

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