Компания Яндекс отозвала финансовый прогноз на 2026 год после серии ударов украинских дронов по ее дата-центрам. Как сообщает The Moscow Times, компания объяснила это решение дополнительными внешними факторами, из-за которых ей сложно оценить финансовые результаты до конца года.

Перебои в работе сервисов

По данным издания, удары по дата-центрам Яндекса продолжались с 8 по 11 октября. Они вызвали перебои в работе сервисов вызова такси, каршеринга, доставки еды, онлайн-карт, электронной почты, банковских и стриминговых платформ. Сбои также затронули государственные учреждения и частные компании, использующие инфраструктуру Яндекса.

Компания заявила, что восстановила ключевые функции для пользователей и бизнеса, однако ее инженеры продолжают возвращать в работу все сервисы. Последствия ударов по дата-центрам не были учтены в финансовой отчетности за третий квартал.

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Финансовые показатели и реакция рынка

Ранее Яндекс ожидал примерно 20-процентного роста выручки в 2026 году и скорректированный показатель EBITDA на уровне 350 млрд рублей. С июля по сентябрь консолидированная выручка компании составила 411 млрд рублей, что на 12% больше, чем годом ранее. Скорректированная EBITDA также выросла на 12%, до 88 млрд рублей, а чистая прибыль увеличилась на 2%, до 46 млрд рублей.

После сообщения об отзыве прогноза акции Яндекса на Московской бирже снизились примерно на 1,3%. Компания допустила, что может вновь опубликовать прогноз в следующем финансовом отчете.

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