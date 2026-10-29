Firma Yandex wycofała prognozę finansową na 2026 rok po serii ataków ukraińskich dronów na jej centra danych. Jak informuje The Moscow Times, spółka wyjaśniła tę decyzję dodatkowymi czynnikami zewnętrznymi, które utrudniają jej ocenę wyników finansowych do końca roku.

Zakłócenia w działaniu usług

Według publikacji ataki na centra danych Yandex trwały od 8 do 11 października. Spowodowały zakłócenia w działaniu usług zamawiania taksówek, carsharingu, dostaw żywności, map online, poczty elektronicznej, platform bankowych i streamingowych. Awarie dotknęły również instytucje państwowe i prywatne firmy korzystające z infrastruktury Yandex.

Firma oświadczyła, że przywróciła kluczowe funkcje dla użytkowników i biznesu, jednak jej inżynierowie nadal pracują nad przywróceniem działania wszystkich usług. Skutki ataków na centra danych nie zostały uwzględnione w sprawozdawczości finansowej za trzeci kwartał.

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Wskaźniki finansowe i reakcja rynku

Wcześniej Yandex oczekiwał około 20-procentowego wzrostu przychodów w 2026 roku oraz skorygowanego wskaźnika EBITDA na poziomie 350 mld rubli. Od lipca do września skonsolidowane przychody firmy wyniosły 411 mld rubli, o 12% więcej niż rok wcześniej. Skorygowana EBITDA również wzrosła o 12%, do 88 mld rubli, a zysk netto zwiększył się o 2%, do 46 mld rubli.

Po informacji o wycofaniu prognozy akcje Yandex na Moskiewskiej Giełdzie spadły o około 1,3%. Firma dopuściła możliwość ponownego opublikowania prognozy w kolejnym raporcie finansowym.

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