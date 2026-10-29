在其数据中心遭到一系列乌克兰无人机袭击后，Yandex撤回了2026年财务预测。据《莫斯科时报》报道，该公司解释称，作出这一决定是由于额外的外部因素，使其难以评估截至年底的财务业绩。

服务中断

据该报报道，对Yandex数据中心的袭击从10月8日持续至11日。这些袭击导致叫车、汽车共享、食品配送、在线地图、电子邮件、银行和流媒体平台服务中断。故障还影响了使用Yandex基础设施的政府机构和私营公司。

该公司表示，已为用户和企业恢复关键功能，但其工程师仍在继续让所有服务恢复运行。对数据中心袭击造成的后果未被纳入第三季度财务报告。

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财务指标与市场反应

Yandex此前预计，2026年营收将增长约20%，调整后EBITDA将达到3500亿卢布。7月至9月，该公司合并营收为4110亿卢布，比去年同期增长12%。调整后EBITDA也增长12%，至880亿卢布；净利润增长2%，至460亿卢布。

在撤回预测的消息公布后，Yandex股票在莫斯科交易所下跌约1.3%。该公司表示，可能会在下一份财务报告中再次公布预测。

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