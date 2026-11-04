在美国，加州同意接受14.2亿美元联邦资金用于发展宽带互联网，但不同意放弃执行本州的网络中立规则及其他电信法规。Ars Technica报道。

这笔资金通过“宽带公平、接入和部署”（Broadband Equity, Access, and Deployment，BEAD）计划提供，该计划总预算为420亿美元。加州计划将14.2亿美元用于在270,571个地点部署宽带接入，并且总计可能获得高达18.6亿美元用于基础设施及其他项目。

联邦机构的条件

美国国家电信和信息管理局（NTIA）要求各州不得对获得BEAD资金的互联网服务提供商实施费率监管或网络中立规则。这一限制既适用于由该计划资助的服务，也适用于该提供商在州内的其他服务，在次级拨款或联邦权益有效期间均是如此。

BEAD规则将禁止屏蔽内容、降低流量速度、设置数据上限或实行付费优先传输列为网络中立规定。据该媒体报道，获得资金的提供商可能最多可在14年内免于遵守此类要求。

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加州不排除提起诉讼

加州公用事业委员会主席约翰·雷诺兹在致NTIA局长阿里埃尔·罗斯的信中表示，委员会不能受违宪或缺乏法律依据的条件约束。他还指出，委员会无权阻止其他州机构执行加州法律。

加州认为该联邦条件表述不明确，并且可能与设立BEAD计划的立法相抵触。在解决与NTIA就该条件解释存在的分歧之前，该州不会与提供商签订次级拨款协议。如果该机构不改变立场，加州可能诉诸法院，对这一要求的合宪性提出质疑。

NTIA的一名代表对Ars Technica表示，拨款协议的条款构成该机构与委员会之间的完整合同，而加州附带保留意见的信函并不是协议的一部分。与此同时，加文·纽森州长的一名发言人强调，包括网络中立保护在内的州法律仍然有效。

加州网络中立法禁止提供商屏蔽或降低合法流量的速度，也禁止向网站或在线服务收取传输或优先处理其流量的费用。该州另一项法律禁止移动运营商在紧急情况下减缓对紧急应对服务的服务。

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