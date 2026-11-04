W USA Kalifornia zgodziła się otrzymać 1,42 mld dolarów federalnego finansowania na rozbudowę internetu szerokopasmowego, jednak nie zgodziła się zrezygnować ze stosowania własnych zasad neutralności sieci i innych przepisów telekomunikacyjnych. Informuje o tym Ars Technica.

Środki są przyznawane w ramach programu Broadband Equity, Access, and Deployment (BEAD), którego łączny budżet wynosi 42 mld dolarów. Kalifornia planuje przeznaczyć 1,42 mld dolarów na wdrożenie dostępu szerokopasmowego w 270 571 lokalizacjach, a łącznie może otrzymać do 1,86 mld dolarów na infrastrukturę i inne projekty.

Warunek agencji federalnej

Amerykańska Narodowa Administracja Telekomunikacji i Informacji (NTIA) wymaga od stanów, aby nie stosowały regulacji taryf ani zasad neutralności sieci wobec dostawców internetu, którzy otrzymają środki BEAD. Ograniczenie dotyczy zarówno usług finansowanych przez program, jak i innych usług takiego dostawcy na terenie stanu przez okres obowiązywania subgrantu lub interesu federalnego.

W zasadach BEAD do przepisów dotyczących neutralności sieci zaliczono zakazy blokowania treści, spowalniania ruchu, ustanawiania limitów danych lub stosowania płatnego priorytetyzowania. Według publikacji dostawcy, którzy otrzymają finansowanie, mogą potencjalnie zostać zwolnieni z takich wymogów na okres do 14 lat.

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Kalifornia nie wyklucza pozwu

Przewodniczący Kalifornijskiej Komisji Usług Publicznych John Reynolds w liście do administratorki NTIA Arielle Roth oświadczył, że komisja nie może być związana warunkami, które są niekonstytucyjne lub nie mają podstawy prawnej. Zaznaczył również, że komisja nie ma uprawnień, aby uniemożliwiać innym organom stanowym egzekwowanie prawa Kalifornii.

Kalifornia uważa warunek federalny za niejasny i potencjalnie sprzeczny z ustawodawstwem, które utworzyło program BEAD. Stan nie będzie zawierał umów o subgranty z dostawcami, dopóki nie rozstrzygnie rozbieżności z NTIA dotyczących interpretacji tego warunku. Jeśli agencja nie zmieni stanowiska, Kalifornia może zwrócić się do sądu, kwestionując konstytucyjność tego wymogu.

Przedstawiciel NTIA powiedział Ars Technica, że warunki umowy grantowej stanowią pełną umowę między agencją a komisją, a list Kalifornii z jej zastrzeżeniami nie jest częścią umowy. Jednocześnie rzecznik gubernatora Gavina Newsoma podkreślił, że prawa stanowe, w tym ochrona neutralności sieci, pozostają w mocy.

Kalifornijska ustawa o neutralności sieci zakazuje dostawcom blokowania lub spowalniania legalnego ruchu, a także pobierania opłat od stron internetowych lub usług online za dostarczanie albo priorytetyzowanie ich ruchu. Odrębna ustawa stanowa zakazuje operatorom komórkowym spowalniania usług dla służb ratunkowych w czasie sytuacji nadzwyczajnych.

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