W Indiach firma IT HCLTech zawarła partnerstwo z Anthropic, aby przyspieszyć wdrażanie Agentic AI w sektorze korporacyjnym. Współpraca będzie koncentrować się na bezpieczeństwie, cyberbezpieczeństwie i zarządzaniu w dziedzinie sztucznej inteligencji.

Jednostka i centrum doskonałości

Według Channel NewsAsia, powołującego się na Reutersa, HCLTech utworzy odrębną jednostkę biznesową i centrum doskonałości w celu opracowywania rozwiązań w dziedzinie Agentic AI. Zespoły firmy będą pracować nad rozwiązaniami branżowymi i integrować produkty Anthropic z ofertami dla przedsiębiorstw.

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Produkty Anthropic

W ramach partnerstwa HCLTech będzie korzystać z produktów Anthropic, w tym Claude, Cowork i Claude Code. Zespoły firmy będą wbudowywać te narzędzia w rozwiązania branżowe przeznaczone dla klientów korporacyjnych.

HCLTech jest trzecią co do wielkości firmą świadczącą usługi IT w Indiach. Później, 12 października, firma miała również opublikować wyniki za drugi kwartał.

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