В Индии IT-компания HCLTech заключила партнерство с Anthropic, чтобы ускорить внедрение Agentic AI в корпоративном секторе. Сотрудничество будет сосредоточено на безопасности, кибербезопасности и управлении в сфере искусственного интеллекта.

Подразделение и центр компетенций

Согласно сообщению Channel NewsAsia со ссылкой на Reuters, HCLTech создаст отдельное бизнес-подразделение и центр передового опыта для разработки решений в сфере Agentic AI. Команды компании будут работать над отраслевыми решениями и интегрировать продукты Anthropic в предложения для бизнеса.

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Продукты Anthropic

В рамках партнерства HCLTech будет использовать продукты Anthropic, включая Claude, Cowork и Claude Code. Команды компании будут встраивать эти инструменты в отраслевые решения, предназначенные для корпоративных клиентов.

HCLTech является третьей по величине компанией по предоставлению IT-услуг в Индии. Позднее, 12 октября, компания также должна была опубликовать результаты за второй квартал.

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