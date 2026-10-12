HCLTech створить підрозділ Agentic AI у партнерстві з Anthropic — Channel NewsAsia

В Індії IT-компанія HCLTech уклала партнерство з Anthropic, щоб прискорити впровадження Agentic AI у корпоративному секторі. Співпраця буде зосереджена на безпеці, кібербезпеці та управлінні у сфері штучного інтелекту.

Підрозділ і центр компетенцій

Згідно з повідомленням Channel NewsAsia з посиланням на Reuters, HCLTech створить окремий бізнес-підрозділ і центр передового досвіду для розробки рішень у сфері Agentic AI. Команди компанії працюватимуть над галузевими рішеннями та інтегруватимуть продукти Anthropic у пропозиції для бізнесу.

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Продукти Anthropic

У межах партнерства HCLTech використовуватиме продукти Anthropic, зокрема Claude, Cowork і Claude Code. Команди компанії вбудовуватимуть ці інструменти у галузеві рішення, призначені для корпоративних клієнтів.

HCLTech є третьою за величиною компанією з надання IT-послуг в Індії. Пізніше 12 жовтня компанія також мала оприлюднити результати за другий квартал.

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