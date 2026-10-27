Hiszpania przedstawiła bardziej elastyczną wersję proponowanego dekretu, który będzie regulował działalność centrów danych. W szczególności próg mocy, od którego nowe zasady będą stosowane do obiektów, podniesiono z ponad 1 MW do ponad 10 MW.

Zmiany dla inwestorów

Jak informuje Channel NewsAsia, deweloperom dano również więcej czasu na potwierdzenie zobowiązań dotyczących wykorzystania energii odnawialnej. Pierwotna wersja przewidywała, że każdemu nowemu megawatowi zużywanej energii elektrycznej musi odpowiadać megawat nowych mocy energii odnawialnej oddanych do użytku w ciągu 18 miesięcy przed rozpoczęciem działalności centrum danych.

W zmienionej propozycji okres ten wydłużono do 36 miesięcy przed uruchomieniem obiektu. Dla energetyki słonecznej nie będzie ustalany limit czasowy.

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Przejście na czystą energię elektryczną

Projekt zachowuje wymóg, zgodnie z którym energia odnawialna ma pokrywać co najmniej 80% dostaw energii elektrycznej do centrów danych w każdej godzinie. Jednocześnie nowa wersja dokumentu przewiduje alternatywę: pod pewnymi warunkami obiekty będą mogły otrzymać okres przejściowy trwający do pięciu lat, aby osiągnąć ten poziom.

Hiszpania stała się jednym z europejskich ośrodków projektów infrastruktury sztucznej inteligencji, których wartość szacuje się na dziesiątki miliardów euro. Kraj przyciąga inwestorów znacznymi zasobami energii odnawialnej i dużymi obszarami niezabudowanych terenów.

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