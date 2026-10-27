Испания представила более гибкую версию предложенного декрета, который будет регулировать работу дата-центров. В частности, порог мощности, с которого к объектам будут применяться новые правила, повысили с более чем 1 МВт до более чем 10 МВт.

Изменения для инвесторов

Как сообщает Channel NewsAsia, разработчикам также дали больше времени для подтверждения обязательств по использованию возобновляемой энергии. Первоначальный вариант предусматривал, что каждому новому мегаватту потребляемой электроэнергии должен соответствовать мегаватт новых мощностей возобновляемой энергетики, введённых в эксплуатацию в течение 18 месяцев до начала работы дата-центра.

В пересмотренном предложении этот срок продлили до 36 месяцев до запуска объекта. Для солнечной энергетики временной лимит устанавливать не будут.

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Переход на чистую электроэнергию

Проект сохраняет требование, согласно которому возобновляемая энергия должна покрывать не менее 80% электроснабжения дата-центров каждый час. В то же время новая версия документа предусматривает альтернативу: при определённых условиях объекты смогут получить переходный период продолжительностью до пяти лет для достижения этого показателя.

Испания стала одним из европейских центров проектов инфраструктуры искусственного интеллекта, оцениваемых в десятки миллиардов евро. Страна привлекает инвесторов значительными ресурсами возобновляемой энергии и большими площадями незастроенных земель.

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