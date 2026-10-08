W Polsce przewoźnik PKP Intercity planuje na przełomie października i listopada 2026 roku uruchomić pilotażowe testy internetu satelitarnego w pociągach Pendolino z udziałem pasażerów. Jak informuje RMF24, po podróżach pasażerom będą proponowane ankiety służące ocenie jakości połączenia. Zgodnie z planem spółki program pilotażowy potrwa pięć miesięcy.

Wyniki wcześniejszych testów

Wcześniej internet satelitarny testowano bez pasażerów — najpierw w pociągach ED160 Stadler Flirt, a następnie w Pendolino. Według przewoźnika jakość internetu satelitarnego była bardzo dobra przez 55% czasu podróży, podczas gdy dla sieci operatorów GSM wskaźnik ten wyniósł 18%.

W PKP Intercity wyjaśniono, że łączność satelitarna ma uzupełniać sieci komórkowe na odcinkach oddalonych od terenów miejskich, gdzie zasięg GSM jest niewystarczający. Jeśli testy z udziałem pasażerów zakończą się sukcesem, odbiorniki mają być instalowane podczas kapitalnych remontów składów Pendolino w latach 2028–2029. W przyszłości spółka planuje również wdrażać tę technologię w pociągach High Speed.

Samodzielna odprawa i sprzedaż biletów

Przewoźnik przygotowuje także graficzny wybór miejsc dla tras z przesiadkami. Obecnie taka możliwość jest dostępna tylko dla podróży bezpośrednich, a w biletach z przesiadką miejsca są przydzielane automatycznie. Spółka liczy na wdrożenie tej funkcji do końca roku.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Kolejną nowością ma być self check-in w Pendolino: pasażerowie, którzy wcześniej odprawią się w aplikacji, nie będą musieli pokazywać biletu konduktorowi. PKP Intercity planuje również nowy Centralny System Sprzedaży, który ma ujednolicić działanie wszystkich kanałów sprzedaży, uprościć integrację z innymi przewoźnikami oraz umożliwić zakup biletów na złożone, w tym międzynarodowe, trasy.

Wdrażanie systemu sprzedaży ma rozpocząć się w 2026 roku od przewozów międzynarodowych. System będzie także przewidywać automatyczny dobór korzystnych ofert i ulg, wystawianie biletów dla grup do 24 osób oraz łączenie różnych zniżek.

Usługi cyfrowe

Według informacji spółki z jej aplikacji mobilnej korzysta około 6 mln pasażerów. Od 2023 roku liczba wagonów z Wi-Fi wzrosła o 525, a dostęp do internetu ma 70% wagonów i wszystkie pociągi elektryczne przewoźnika.

Czytaj nas na