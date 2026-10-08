В Польше перевозчик PKP Intercity планирует в конце октября — начале ноября 2026 года запустить пилотное тестирование спутникового интернета в поездах Pendolino с участием пассажиров. Как сообщает RMF24, после поездок путешественникам будут предлагать анкеты для оценки качества связи. Согласно плану компании, пилотная программа продлится пять месяцев.

Результаты предыдущих испытаний

Ранее спутниковый интернет тестировали без пассажиров — сначала в поездах ED160 Stadler Flirt, а затем в Pendolino. По данным перевозчика, качество спутникового интернета было очень хорошим в течение 55% времени поездки, тогда как для сетей операторов GSM этот показатель составлял 18%.

В PKP Intercity объяснили, что спутниковая связь должна дополнять мобильные сети на участках, удалённых от городских территорий, где покрытия GSM недостаточно. Если испытания с пассажирами будут успешными, приёмники планируют устанавливать во время капитальных ремонтов составов Pendolino в 2028–2029 годах. В будущем компания также планирует внедрять эту технологию в поездах High Speed.

Самостоятельная регистрация и продажа билетов

Перевозчик также готовит графический выбор мест для маршрутов с пересадками. Сейчас такая возможность доступна только для прямых поездок, а в билетах с пересадкой места назначаются автоматически. Компания рассчитывает внедрить эту функцию до конца года.

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Ещё одним нововведением должен стать self check-in в Pendolino: пассажиры, которые заранее зарегистрируются в приложении, не должны будут показывать билет проводнику. PKP Intercity также планирует новую Центральную систему продаж, которая должна унифицировать работу всех каналов продаж, упростить интеграцию с другими перевозчиками и дать возможность покупать билеты на сложные, в том числе международные, маршруты.

Внедрение системы продаж должно начаться в 2026 году с международных перевозок. Она также предусматривает автоматический подбор выгодных предложений и льгот, оформление билетов для групп до 24 человек и сочетание различных скидок.

Цифровые сервисы

По информации компании, её мобильным приложением пользуются около 6 млн пассажиров. С 2023 года количество вагонов с Wi-Fi выросло на 525, а доступ к интернету имеют 70% вагонов и все электропоезда перевозчика.

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