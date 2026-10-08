在波兰，运营商PKP Intercity计划于2026年10月底至11月初启动Pendolino列车卫星互联网的乘客参与试点测试。正如RMF24报道，旅客在行程结束后将获邀填写问卷，以评估连接质量。根据公司的计划，该试点项目将持续五个月。

此前测试的结果

此前，卫星互联网曾在没有乘客的情况下进行测试——先是在ED160 Stadler Flirt列车上，随后在Pendolino列车上。根据运营商的数据，在55%的行程时间内，卫星互联网质量非常好，而GSM运营商网络的这一指标为18%。

PKP Intercity解释称，在远离城市地区、GSM覆盖不足的路段，卫星连接应当补充移动网络。如果有乘客参与的测试取得成功，计划在2028年至2029年Pendolino列车组大修期间安装接收器。未来，该公司还计划在High Speed列车上引入这项技术。

自助值机和售票

该运营商还在为含换乘的线路准备图形化选座功能。目前，这一选项仅适用于直达行程，而换乘车票的座位会自动分配。公司预计在年底前实施该功能。

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另一项创新将是Pendolino列车上的自助值机：提前在应用程序中办理登记的乘客将无需向列车员出示车票。PKP Intercity还计划推出新的中央销售系统，该系统旨在统一所有销售渠道的运作，简化与其他运营商的整合，并支持购买复杂路线，包括国际路线的车票。

销售系统的实施计划于2026年从国际运输开始。该系统还将提供自动筛选优惠方案和票价减免、为最多24人的团体出票，以及叠加不同折扣的功能。

数字服务

据该公司介绍，约有600万名乘客使用其移动应用程序。自2023年以来，配备Wi-Fi的车厢数量增加了525节，运营商70%的车厢和全部电力列车均可接入互联网。

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