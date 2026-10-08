SpaceX ogłosił umowę dotyczącą nabycia ogólnokrajowego portfela licencji na niskoczęstotliwościowe widmo radiowe w Stanach Zjednoczonych. Według firmy ma to umożliwić usłudze Starlink Mobile stanie się dużym operatorem telekomunikacyjnym na amerykańskim rynku.

Licencje na niskoczęstotliwościowe widmo

Jak podaje Channel NewsAsia, powołując się na Reuters, SpaceX ogłosił porozumienie w czwartek. Dotyczy ono portfela licencji na niskoczęstotliwościowe widmo obejmujących całe terytorium Stanów Zjednoczonych.

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Istniejące globalne widmo Starlink Mobile w średnim paśmie 2 GHz ma zapewniać wysoką przepustowość w Stanach Zjednoczonych. Jednocześnie nowe widmo, według publikacji, ma pozwolić sygnałowi Starlink Mobile przenikać przez przeszkody.

Notowania akcji operatorów

W handlu pozasesyjnym akcje T-Mobile US spadły o 2,7%. Akcje Verizon straciły 3%, a akcje AT&T — 3,6%.

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