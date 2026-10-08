SpaceX уклала угоду про придбання спектра для Starlink Mobile — Channel NewsAsia

SpaceX оголосила про угоду з придбання загальнонаціонального портфеля ліцензій на низькочастотний радіочастотний спектр у США. За повідомленням компанії, це має дати змогу сервісу Starlink Mobile стати великим телекомунікаційним оператором на американському ринку.

Ліцензії на низькочастотний спектр

Як повідомляє Channel NewsAsia з посиланням на Reuters, SpaceX оголосила про домовленість у четвер. Йдеться про портфель ліцензій на низькочастотний спектр, що охоплює всю територію Сполучених Штатів.

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Наявний глобальний спектр Starlink Mobile у середньочастотному діапазоні 2 ГГц має забезпечувати високу пропускну здатність у США. Водночас новий спектр, за даними повідомлення, має дозволити сигналу Starlink Mobile проникати крізь перешкоди.

Торги акціями операторів

На позабіржових торгах акції T-Mobile US знизилися на 2,7%. Папери Verizon втратили 3%, а акції AT&T — 3,6%.

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