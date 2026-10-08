SpaceX заключила сделку по приобретению спектра для Starlink Mobile — Channel NewsAsia
SpaceX объявила о сделке по приобретению общенационального портфеля лицензий на низкочастотный радиочастотный спектр в США. По данным компании, это должно позволить сервису Starlink Mobile стать крупным телекоммуникационным оператором на американском рынке.
Лицензии на низкочастотный спектр
Как сообщает Channel NewsAsia со ссылкой на Reuters, SpaceX объявила о договоренности в четверг. Речь идет о портфеле лицензий на низкочастотный спектр, охватывающем всю территорию Соединенных Штатов.
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Существующий глобальный спектр Starlink Mobile в среднечастотном диапазоне 2 ГГц должен обеспечивать высокую пропускную способность в США. В то же время новый спектр, согласно сообщению, должен позволить сигналу Starlink Mobile проникать через препятствия.
Торги акциями операторов
На внебиржевых торгах акции T-Mobile US снизились на 2,7%. Бумаги Verizon потеряли 3%, а акции AT&T — 3,6%.