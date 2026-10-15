FIFA i Saudyjska Federacja Esportu przełożyły FIFAe Finals 2026, które miały odbyć się w Dżuddzie w Arabii Saudyjskiej od 16 do 25 października. Decyzję podjęto po niedawnych atakach na kraj, informuje Channel NewsAsia.

Powód przełożenia

Organizatorzy oświadczyli, że decyzję podjęto po ocenie ostatnich wydarzeń w regionie i ich wpływu na warunki logistyczne niezbędne do przeprowadzenia turnieju. Nowych terminów FIFAe Finals na razie nie podano.

W sobotę atak na międzynarodowe lotnisko w Rijadzie zabił co najmniej 12 osób, a ponad 300 innych zostało rannych. Jemeński ruch Huti wspierany przez Iran przyznał się do odpowiedzialności za atak.

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Wpływ na wydarzenia sportowe

Japonia i Brazylia wycofały w sobotę swoje drużyny e-sportowe po ocenie sytuacji w kraju gospodarzu. Niepewność dotycząca bezpieczeństwa wpłynęła również na inne wydarzenia sportowe: pokazowy turniej tenisowy Six Kings Slam przeniesiono z października na grudzień.

Asian Tour poinformował, że monitoruje rozwój sytuacji przed turniejem Saudi International, który ma odbyć się w przyszłym miesiącu w Rijadzie. Azjatycka Konfederacja Piłkarska również oświadczyła, że w razie potrzeby jest gotowa rozważyć przełożenie Pucharu Azji na 2028 rok.

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