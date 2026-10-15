FIFA и Саудовская федерация киберспорта перенесли FIFAe Finals 2026, которые должны были пройти в Джидде, Саудовская Аравия, с 16 по 25 октября. Решение было принято после недавних атак на страну, сообщает Channel NewsAsia.

Причина переноса

Организаторы заявили, что решение приняли после оценки последних событий в регионе и их влияния на логистические условия, необходимые для проведения турнира. О новых датах FIFAe Finals пока не сообщалось.

В субботу удар по международному аэропорту Эр-Рияда унес жизни не менее 12 человек, еще более 300 получили ранения. Йеменское движение хуситов, поддерживаемое Ираном, заявило об ответственности за атаку.

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Влияние на спортивные мероприятия

Япония и Бразилия в субботу отозвали свои киберспортивные команды после оценки ситуации в принимающей стране. Неопределенность в вопросах безопасности также повлияла на другие спортивные мероприятия: показательный теннисный турнир Six Kings Slam перенесли с октября на декабрь.

Азиатский тур по гольфу сообщил, что следит за развитием ситуации перед Saudi International, который должен пройти в следующем месяце в Эр-Рияде. Азиатская футбольная конфедерация также заявила, что при необходимости готова рассмотреть перенос Кубка Азии на 2028 год.

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