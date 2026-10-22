Legendarne studio BioWare zamyka się i zaprzestaje prac nad nową grą z serii Mass Effect

22 października 2026 roku pojawiła się informacja o zamknięciu legendarnego studia gier, znanego z tworzenia jednych z najlepszych gier RPG w historii. Doniesiono również o oficjalnym wstrzymaniu prac nad kolejną częścią serii Mass Effect.

Firma Electronic Arts oficjalnie ogłosiła zamknięcie legendarnego studia BioWare, które stworzyło takie kultowe gry RPG, jak Mass Effect, Dragon Age, Baldur's Gate, KOTOR i Neverwinter Nights. Studio potwierdziło tę informację, publikując pożegnalny wpis na X.

BioWare zostało założone w 1995 roku przez trzech lekarzy – Raya Muzikę, Grega Zeszczuka i Augustyna Ipa, a w 2007 roku studio zostało przejęte przez EA. Następnie BioWare umocniło swoją pozycję na rynku dzięki trylogiom „Mass Effect” i „Dragon Age”. Projekty te zyskały uznanie dzięki dopracowanym światom, niezapomnianym postaciom oraz rozwiązaniom fabularnym, które miały wpływ na rozwój historii.

Jednak w ostatnich latach studio borykało się z trudnościami. Gra „Mass Effect: Andromeda”, wydana w 2017 roku, spotkała się z mniej entuzjastycznym przyjęciem niż oryginalna trylogia. Wielu graczy nie zainteresowała również gra akcji dla wielu graczy Anthem, wydana w 2019 roku. Na początku 2026 roku jej serwery zostały ostatecznie wyłączone.

Ostatnią grą BioWare była „Dragon Age: The Veilguard”, która ukazała się w 2024 roku. Mimo że projekt zebrał w większości pozytywne recenzje krytyków i graczy, nie spełnił on oczekiwań komercyjnych Electronic Arts. W rezultacie w studiu doszło już do redukcji zatrudnienia, a teraz wydawca podjął decyzję o jego całkowitym zamknięciu.

Jedną z głównych konsekwencji zamknięcia było anulowanie kolejnej gry z serii „Mass Effect”. Projekt znajdował się we wczesnej fazie rozwoju, a w 2025 roku BioWare poinformowało, że pracuje nad nim niewielki zespół podstawowy. Gra miała kontynuować rozwój serii science fiction i, zgodnie z oczekiwaniami fanów, przywrócić niektórych bohaterów z oryginalnej trylogii.

Zamknięcie BioWare stało się częścią szeroko zakrojonej restrukturyzacji Electronic Arts. Według danych Bloomberga firma planuje zwolnić około 400 pracowników, co stanowi około 3% jej personelu. Około 50 zwolnień dotyczy samego BioWare.

EA uzasadniło te zmiany koniecznością skoncentrowania zasobów na projektach o największym potencjale. Firma będzie nadal inwestować w gry sportowe, Apex Legends, nową część Star Wars Jedi oraz grę o Iron Manie. Wydawca zamierza również rozwijać serię Battlefield.

Restrukturyzacja następuje po sfinalizowaniu transakcji wykupu Electronic Arts o wartości około 55 mld dolarów. W sierpniu 2026 roku firma przeszła pod kontrolę konsorcjum, w skład którego wchodzą Fundusz Suwerenny Arabii Saudyjskiej, firma inwestycyjna Silver Lake oraz Affinity Partners, kierowana przez Jareda Kushnera.

Przyszłość serii „Dragon Age” i „Mass Effect” pozostaje na razie niepewna. EA nie poinformowało, czy planuje przekazać je innym zespołom, czy też kontynuować pracę nad nimi w przyszłości. Zamknięcie BioWare oznacza koniec historii studia, które przez trzy dekady pomagało kształtować rozwój gatunku RPG.

Źródło: BioWare

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