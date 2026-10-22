Легендарная студия BioWare закрывается и прекращает работу над новой игрой серии Mass Effect

22 октября 2026 года появилась информация о закрытии легендарной игровой студии, известной созданием одних из лучших ролевых игр в истории. Также сообщается об официальном прекращении разработки следующей части Mass Effect.

Компания Electronic Arts официально объявила о закрытии легендарной студии BioWare, создавшей такие культовые ролевые игры, как Mass Effect, Dragon Age, Baldur's Gate, KOTOR и Neverwinter Nights. Студия подтвердила эту информацию, опубликовав прощальное сообщение в X.

BioWare была основана в 1995 году тремя медиками — Рэем Музикой, Грегом Зещуком и Августином Ипом, а в 2007 году студию приобрела EA. После этого BioWare укрепила свои позиции на рынке благодаря трилогиям Mass Effect и Dragon Age. Эти проекты получили признание за проработанные миры, незабываемых персонажей и сюжетные решения, влиявшие на развитие истории.

Однако в последние годы студия столкнулась с трудностями. Mass Effect: Andromeda, вышедшая в 2017 году, получила менее тёплый приём, чем оригинальная трилогия. Многопользовательский экшен Anthem, выпущенный в 2019 году, также не смог заинтересовать геймеров. В начале 2026 года его серверы окончательно отключили.

Последней игрой BioWare стала Dragon Age: The Veilguard, вышедшая в 2024 году. Несмотря на то, что проект получил преимущественно положительные отзывы от критиков и игроков, он не оправдал коммерческих ожиданий Electronic Arts. В результате студия уже подверглась сокращениям, а теперь издательство решило полностью её закрыть.

Одним из главных последствий закрытия стало отмена следующей игры серии Mass Effect. Проект находился на ранней стадии разработки, а в 2025 году BioWare сообщала, что над ним работает небольшая основная команда. Игра должна была продолжить развитие научно-фантастической серии и, по ожиданиям поклонников, вернуть некоторых персонажей оригинальной трилогии.

Закрытие BioWare стало частью масштабной реструктуризации Electronic Arts. По данным Bloomberg, компания планирует сократить около 400 сотрудников, что составляет примерно 3% её штата. Примерно 50 увольнений приходятся на саму BioWare.

EA объяснила изменения необходимостью сосредоточить ресурсы на проектах с наибольшим потенциалом. Компания продолжит инвестировать в спортивные игры, Apex Legends, новую часть Star Wars Jedi и игру о Железном человеке. Также издательство намерено развивать серию Battlefield.

Реструктуризация происходит после завершения сделки по выкупу Electronic Arts стоимостью около 55 млрд долларов. В августе 2026 года компания перешла под контроль консорциума, в который входят Суверенный фонд Саудовской Аравии, инвестиционная компания Silver Lake и Affinity Partners, возглавляемая Джаредом Кушнером.

Будущее франшиз Dragon Age и Mass Effect пока остается неопределенным. EA не сообщила, планирует ли она передать их другим командам или продолжить работу над ними в будущем. Закрытие BioWare означает конец истории студии, которая на протяжении трех десятилетий помогала определять развитие жанра RPG.

Источник: BioWare

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