传奇工作室BioWare即将关闭，并将停止开发新作《质量效应》

2026年10月22日，有消息称一家以打造史上最杰出的角色扮演游戏之一而闻名的传奇游戏工作室即将关闭。此外，据报道，《质量效应》系列的下一部作品已正式停止开发。

艺电（Electronic Arts）公司正式宣布关闭传奇工作室BioWare，该工作室曾打造了《质量效应》、《龙腾世纪》、《博德之门》、《星球大战：旧共和国武士》和《无冬之夜》等经典角色扮演游戏。 该工作室通过在X平台发布告别帖，证实了这一消息。

BioWare由三位医学专业人士——雷·穆齐卡（Ray Muzyka）、格雷格·泽什丘克（Greg Zeszchuk）和奥古斯丁·伊普（Augustine Ip）于1995年创立，并于2007年被EA收购。 此后，BioWare凭借《质量效应》和《龙腾世纪》三部曲巩固了其市场地位。这些作品因其精心构建的世界观、令人难忘的角色以及影响剧情发展的叙事设计而广受赞誉。

然而，近年来该工作室遭遇了困境。2017年发行的《质量效应：仙女座》所获得的反响不如原版三部曲热烈。 2019年发行的多人动作游戏《Anthem》同样未能引起玩家的兴趣。2026年初，其服务器最终关闭。

BioWare的最后一款游戏是2024年发行的《龙腾世纪：护卫者》。 尽管该作获得了媒体和玩家普遍积极的评价，但未能达到Electronic Arts的商业预期。结果，该工作室此前已进行过裁员，如今发行商决定将其彻底关闭。

此次关闭的主要后果之一是《质量效应》系列下一款游戏的取消。该项目当时正处于早期开发阶段，BioWare曾在2025年表示，有一支规模不大的核心团队正在负责该项目。 该游戏本应延续这一科幻系列的剧情发展，并如粉丝们所期待的那样，让原三部曲中的部分角色回归。

BioWare的关闭是Electronic Arts大规模重组的一部分。据彭博社报道，该公司计划裁员约400人，约占其员工总数的3%。其中约50人来自BioWare本身。

EA解释称，此次调整是为了将资源集中于最具潜力的项目上。该公司将继续投资体育游戏、《Apex英雄》、新作《星球大战：绝地武士》以及《钢铁侠》游戏。此外，该发行商还计划继续发展《战地》系列。

此次重组发生在Electronic Arts约550亿美元的收购交易完成后。 2026年8月，该公司转由一个财团接管，该财团成员包括沙特阿拉伯主权财富基金、投资公司Silver Lake以及由贾里德·库什纳领导的Affinity Partners。

《龙腾世纪》和《质量效应》这两个系列的未来目前仍不明朗。EA尚未透露是否计划将它们移交给其他团队，还是会在未来继续开发这些作品。BioWare的关闭标志着这家工作室历史的终结——过去三十年来，它一直致力于引领RPG游戏类型的发展。

来源：BioWare

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