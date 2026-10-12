W Niemczech koszt wysyłania listów może wzrosnąć średnio o 20,35% od stycznia 2027 roku. Taki maksymalny poziom podwyżki taryf na lata 2027–2028 zaproponowała Federalna Agencja Sieciowa, która reguluje ceny Deutsche Post. Informuje o tym The Local.

Możliwa nowa cena listu

Obecnie wysłanie standardowego krajowego listu o wadze do 20 gramów kosztuje 95 centów. Jeśli Deutsche Post w pełni wykorzysta limit zaproponowany przez regulatora, cena może wzrosnąć do 1,14 euro. Firma może również ustalić taryfy w odstępach co pięć centów — w takim przypadku standardowy list może kosztować 1,10 lub 1,15 euro.

Dokładne taryfy dla każdego rodzaju przesyłki pocztowej Deutsche Post ma ustalić i ogłosić później. Według publikacji w poprzednich latach firma w pełni wykorzystywała dozwolony zakres podwyżek cen. Oczekuje się, że droższe staną się również paczki.

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Ostateczna decyzja oczekiwana w listopadzie

Deutsche Post, jej konkurenci, organizacje ochrony konsumentów i inne zainteresowane strony mogą składać uwagi do proponowanej decyzji do 30 października. Ostateczna decyzja w sprawie podwyżki taryf jest oczekiwana w listopadzie.

Regulator uzasadnił możliwy wzrost cen znacznym spadkiem liczby wysyłanych listów. W 2005 roku w Niemczech wysłano 16,9 mld listów, a w 2025 roku — nieco mniej niż 9,4 mld. Jednocześnie Deutsche Post nadal utrzymuje sieć skrzynek pocztowych, placówek i listonoszy.

Od 2012 roku koszt wysłania standardowego listu w Niemczech mniej więcej się podwoił: wówczas wynosił 55 centów.

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