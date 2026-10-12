В Германии стоимость отправки писем может вырасти в среднем на 20,35% с января 2027 года. Такой предельный уровень повышения тарифов на 2027–2028 годы предложило Федеральное сетевое агентство, регулирующее цены Deutsche Post. Об этом сообщает The Local.

Возможная новая цена письма

Сейчас отправка стандартного внутреннего письма весом до 20 граммов стоит 95 центов. Если Deutsche Post полностью использует предложенный регулятором лимит, цена может вырасти до 1,14 евро. Компания также может установить тарифы с шагом в пять центов — в таком случае стандартное письмо может стоить 1,10 или 1,15 евро.

Точные тарифы для каждого вида почтовых отправлений Deutsche Post должна определить и объявить позднее. По данным издания, в предыдущие годы компания полностью использовала разрешённый диапазон для повышения цен. Ожидается, что посылки также станут дороже.

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Окончательное решение ожидается в ноябре

Deutsche Post, её конкуренты, организации по защите прав потребителей и другие заинтересованные стороны могут подать комментарии к предложенному решению до 30 октября. Окончательное решение о повышении тарифов ожидается в ноябре.

Регулятор обосновал возможный рост цен существенным сокращением объёмов почтовой переписки. В 2005 году в Германии отправили 16,9 млрд писем, а в 2025 году — чуть менее 9,4 млрд. В то же время Deutsche Post продолжает содержать сеть почтовых ящиков, отделений и почтальонов.

С 2012 года стоимость отправки стандартного письма в Германии примерно удвоилась: тогда она составляла 55 центов.

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